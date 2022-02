arese

Il Centro e Fisi, una visione comune per emozioni universali.

Il Centro di Arese, parte del Gruppo Finiper, annuncia la firma dell’accordo con la Federazione Italiana Sport Invernali, grazie al quale ne diventa Official Sponsor in una delle stagioni più importanti del calendario degli sport invernali.

Il Centro è sponsor ufficiale della Federazione Italiana Sport Invernali

Il Centro, che conserva un’indissolubile affinità con il mondo dello sport grazie al legame con il territorio in cui sorge, conferma il proprio impegno concreto verso l’universo sportivo foriero dei propri stessi valori come la passione, l’emozione, il rispetto, la costanza, la collaborazione e l’inclusione.

A sottolineare l’importanza della sponsorizzazione Fisi, i protagonisti della prossima campagna di comunicazione “Partner vincenti” del mall saranno proprio alcuni elementi caratterizzanti gli sport invernali con una serie di messaggi che coniugano i valori del mall e la Fisi giocando, con un pizzico d’ironia, sulle due passioni: quella per gli sport invernali e lo shopping.

“Partner vincenti”

In particolare, la campagna di comunicazione “Partner vincenti” ispirata alla sponsorizzazione Fisi, invita le persone a provare l’emozione dello shopping in un luogo che ha fatto dell’impegno per la soddisfazione del cliente il suo obiettivo da sempre, così come i campioni degli sport invernali dedicano tutte le proprie energie durante le competizioni per raggiungere risultati sportivi d’eccellenza.

Il commento del Head of Real Estate del Gruppo Finiper

“Alla base della Partnership con Fisi, c’è la comune attitudine all’eccellenza, e la condivisione di valori quali Tenacia, Passione e Impegno quotidiano - afferma Francesco Ioppi, Head of Real Estate del Gruppo Finiper – Solo grazie a questi principi, che ci accomunano al Team di Fisi, possiamo puntare ad essere anche noi Squadra nel raggiungimento dei quotidiani obiettivi.”

Le parole del presidente Fisi