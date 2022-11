Il Centro di Arese sostiene il progetto Go GREEN, in collaborazione con Earth Day Italia, come parte integrante della propria campagna "Mettiamo il green al centro".

Il Centro di Arese supporta il progetto “Go Green. Un Mondo più verde. Un Mondo migliore”. L’iniziativa di Corporate Social Responsibility promossa da “TheKom Soluzioni per Comunicare” in partnership con Earth Day Italia (sede italiana dell’Ong internazionale che promuove la Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite) che parte dall’Italia e si lega al cuore dell’Africa, in Kenya, con l’obiettivo di rendere ogni nostro gesto sostenibile per generare un impatto positivo sul pianeta.

Il progetto permetterà a giovani kenioti di apprendere, grazie alla donazione di arnie da parte de Il Centro, il mestiere dell’apicoltore e vivere di produzione e vendita di miele. L’obiettivo del progetto “Go Green” è coinvolgere i giovani come parte attiva del cambiamento della Terra con week-end dedicati alla solidarietà e all’educazione ambientale rivolti alle scuole primarie e secondarie del bacino di utenza della galleria commerciale per creare un circolo virtuoso solidale.

Il 12 Novembre 2022 alle ore 11, presso l’area eventi al primo piano de Il Centro di Arese, si svolgerà la “cerimonia” di adozione delle arnie da parte delle classi di una o più scuole primarie dei comuni limitrofi allo shopping center selezionate grazie all’aiuto di Earth Day Italia e del Miur che inserirà l’iniziativa nell’elenco ufficiale dei progetti.

“Abbiamo tutti un debito ecologico nei confronti di paesi come quelli africani che oggi si trovano ad affrontare più di altri gli effetti del cambiamento climatico dovuto ad uno sviluppo industriale scriteriato di cui per altro non hanno completamente beneficiato – dichiara il presidente di Earth Day Italia Pierluigi Sassi. Per questo siamo molto felici di collaborare allo sviluppo di questo progetto che da una parte ci auguriamo porti lavoro nella zona di Amboseli, e dall’altra renda i nostri ragazzi consapevoli non solo dell’importanza delle api per gli equilibri ecosistemici, ma di quanto le questioni ambientali siano per loro natura di carattere globale”.

Il progetto vedrà, inoltre, la partecipazione attiva di due importanti brand presenti all’interno de Il Centro: Mondadori Megastore e Viridea offriranno, infatti, coupon sconto da utilizzare presso i propri punti vendita presenti nella galleria commerciale e realizzeranno attività espositive e divulgative durante le due giornate di evento.