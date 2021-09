Il Centro Anziani riparte: tante novità

Rho

Il Centro comunale, gestito dall’associazione Anteas, riapre i battenti e torna a pieno regime

Il Centro Sociale Anziani comunale Stella Polare di via Buon Gesù, a Rho, ha riaperto i battenti il 20 settembre: chiuso dall’inizio dell’epidemia Covid, a febbraio 2020, riparte ora in sicurezza, per ospiti e operatori.

Il Centro Anziani riparte

Il Centro comunale, gestito dall’associazione Anteas unità operativa Rho, riapre i battenti e torna a pieno regime. E' aperto fino al 1° ottobre dalle ore 14 alle 17, mentre dal 4 ottobre riparte a pieno ritmo, dalle 11 alle 17, con un programma completo di laboratori e animazione rivolti ad anziani autonomi. Per accedere è obbligatorio il green pass ed è necessario indossare la mascherina.

Nuove e vecchie attività

Gradualmente saranno reintrodotte nuove attività (laboratori di canto, teatro, cucito, informatica, balli di gruppo, attività motoria, gioco carte) , mentre ripartono già da ottobre le feste del mercoledì, a cominciare da quella dei nonni del 6 ottobre, nel pieno rispetto delle misure di contenimento in atto. Obiettivo del centro è promuove la socializzazione e l'aggregazione tra le persone ultrasessantacinquenni residenti a Rho, autosufficienti o parzialmente autosufficienti con un buon grado di autonomia, in grado di sostenere situazioni di comunità.

Accesso

L’iscrizione al Centro è riservata agli over 55, che per accedere devono tesserarsi, in modo da avere anche la copertura assicurativa. Per gli over 65 sono disponibili anche altri servizi (trasporto, pasto e Sad), previo colloquio con gli assistenti sociali, che si può prenotare al Quic – Sportello del Cittadino.