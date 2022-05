Il Castello di Cusago in fiamme: rogo domato nella notte

Ieri sera, 26 maggio 2022, le sirene e le luce dei Vigili del fuoco hanno infranto la quiete del borgo di Cusago a causa delle fiamme scoppiate nello storico castello.

L'intervento per il rogo al Castello di Cusago

In piazza Soncino sono arrivati almeno 6 mezzi dei pompieri che si sono subito messi all’opera per domare il rogo scoppiato al Castello, presumibilmente dal secondo piano della struttura. Sul posto anche carabinieri e volontari della Protezione civile. I pompieri hanno dovuto lavorare duramente e a lungo per estinguere le fiamme ed evitare che si propagassero in altre ali dello storico edificio.

Il castello è oggetto di interventi di manutenzione, per la ristrutturazioni di alcune parti, e dai primi rilievi sembrerebbe che le fiamme siano state provocate da un corto circuito. Ora i dati raccolti e la loro analisi potranno stabilire con certezza le cause del rogo.