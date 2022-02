arese

I personaggi di Frozen, fantastici Super Eroi e i Minions aspettano tutti i bimbi con tanti divertenti momenti di svago e per incredibili selfie

Il 3, 4 e 5 marzo sono date da segnare in calendario per chi vuole far vivere ai propri bimbi un’esperienza emozionante e divertente allo stesso tempo.

Il Carnevale sta per arrivare a Il Centro

In occasione del Carnevale, Il Centro di Arese ha preparato tante sorprese per i piccoli ospiti che potranno incontrare i propri personaggi di fantasia preferiti.

Dalle 15 alle 19 di giovedì 3 marzo ci saranno i personaggi dell’amatissimo Frozen: Olaf e le due principesse Anna e Elsa animeranno il pomeriggio dei più piccoli con la possibilità di fare tante foto insieme e portarsi a casa un ricordo prezioso.

Venerdì 4 marzo, sempre nel pomeriggio negli stessi orari, è la volta di 3 super eroi super potenti, molto diversi tra loro ma accomunati dalla volontà di far sempre prevalere il bene sul male. Tre mitici Super Eroi tra i più amati, saranno a fianco di tutti i bimbi che vorranno giocare con loro e farsi tanti selfie.

Nel pomeriggio di sabato 5 marzo, sempre dalle 15 alle 19, il Carnevale si conclude con gli amatissimi Minions che con il loro aspetto così particolare che li fa apparire teneri e goffi e con il loro linguaggio incomprensibile, piacciono a tutti, ma proprio tutti.

Il luogo d’incontro con tutti questi fantastici e amati personaggi è nell’area eventi accanto alla pista di pattinaggio sul ghiaccio al primo piano. La pista di pattinaggio, infatti, rimarrà aperta fino al 6 marzo per un ultimo scampolo d’inverno.