Il campo sportivo diventa paralimpico: partito il campionato Dcps della Figc

«Il campo sportivo comunale di Ossona è diventato paralimpico». A darne l’annuncio è il sindaco Giovanni Venegoni:

Per nove sabati, a partire da quello appena passato, squadre provenienti da tutta la Lombardia si sfideranno sul campo ossonese, l’unico utilizzato per il campionato regionale Figc della Dcps (Divisione calcio paralimpico e sperimentale) oltre a quello di Milano.

A contribuire a questo risultato sono stati l’impegno e l’attenzione che l’Ac Ossona Asd da tempo porta avanti nei confronti di bambini, ragazzi e adulti con disabilità. «Siamo partiti con pochi ragazzi 12 anni fa e sei anni fa la nostra è stata l’unica squadra di calcio che, insieme a sei associazioni che si occupano di disabilità, ha contribuito a fondare la Dcps a livello nazionale, che ora conta circa 4mila atleti. Oggi abbiamo a Ossona 54 giocatori con diverse tipologie di disabilità dagli otto ai 54 anni, suddivisi in quattro squadre: una di secondo livello, due di terzo livello e una di quarto livello, quest’ultima denominata Fun&play, di cui fanno parte persone con disabilità più grave», racconta Claudio Beretta, responsabile della AC Ossona per la parte Dcps.

La possibilità di giocare a calcio è molto importante per le persone disabili e le loro famiglie.

«Tanti di loro facevano sport singoli come nuoto, karate o judo – racconta Beretta – il calcio è il primo sport di squadra per questi ragazzi e oltre a tirare fuori il cento per cento da ciascuno di loro è un’ottima valvola di sfogo che permette socialità e integrazione, favorendo le relazioni tra loro, coi mister e anche coi ragazzi normodotati che giocano spesso insieme a loro. Si crea rete tra le famiglie con momenti di aggregazione. Noi abbiamo raccolto anche gli “ultimi degli ultimi”, quelli con difficoltà relazionali e con disabilità gravi, li abbiamo presi tutti e per ciascuno abbiamo trovato la chiave per farlo partecipare. Per loro riuscire a tirare un calcio al pallone è un successo».