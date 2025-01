Il campanile di San Vittore illuminato con i colori della Pace

Dalla serata di ieri, lunedì, il campanile della chiesa di San Vittore nel centro di Rho è illuminato con i colori della pace, grazie alla disponibilità del prevosto don Gianluigi Frova e all'impegno della assessore Valentina Giro.

Sabato al Maggiolini il concerto per la Pace organizzato dal Consiglio Migranti

Sono numerosi gli appuntamenti previsti per questo fine settimana per l’iniziativa, in programma a Rho, che coinvolge tutti i comuni del Rhodense dal titolo «Percorsi di Pace». Primo appuntamento sabato alle 20.30: all’auditorium Maggiolini di via De Amicis è previsto un concerto per la pace, a ingresso libro, con cori e danze da tutto il mondo. Concerto organizzato dal Consiglio Migranti. Domenica dalle 15 all’auditorium di via Meda «Parole e canti di pace: giochi, letture, laboratori per bambini e famiglie», organizzato anche in questo caso dal Consiglio cittadino Migranti in collaborazione con #Oltreiperimetri e Leggi che ti passa.

La Fiaccolata percorrerà le vie del centro di Rho per concludersi in piazza San Vittore

Alle 18 ci si radunerà in piazza San Vittore, dove confluiranno anche Sindaci e rappresentanti di altri Comuni che aderiscono al Coordinamento La Pace in Comune. Da li partirà la fiaccolata per la pace, che percorrerà largo Rusconi, via Meda, piazza Libertà, via Garibaldi, via Dante, via Castelli Fiorenza, via Matteotti per approdare di nuovo sulla piazza centrale dove interverrà a nome di tutti il Sindaco di Rho Andrea Orlandi, presidente del Coordinamento La Pace in Comune. In piazza, durante il discorso del sindaco, verrà srotolata una enorme bandiera arcobaleno, di 12 metri per 10, che rappresenterà il desiderio di pace dei rhodensi, degli rappresentanti di altri Comuni del territorio e di tutti coloro che vorranno unirsi a questo gesto.

Alla sera in auditorium l'incontro «Facciamo la Pace? Da desiderio di tutti a possibilità di ciascuno»

Sempre nelle struttura di via Meda alle 20.30 si terrà l’evento «Facciamo la Pace? Da desiderio di tutti a possibilità di ciascuno»: saranno ospiti Shireen Najjar e Dorit Alon Shippin del villaggio Neve Shalom Wahat al-Salam, comunità che da oltre 50 anni, in Israele, è un modello di convivenza pacifica, democrazia e dialogo tra ebrei israeliani e palestinesi. Accanto a loro Giulia Ceccutti della Associazione Italiana Nswas, per raccontare l’impegno portato avanti nel nostro Paese.

L’evento centrale di questo percorso sarà la fiaccolata cui parteciperanno tutti i sindaci della zona

«L’evento centrale di questo percorso sarà la fiaccolata, affiancata dalla serata di confronto con due donne, una palestinese e una ebrea, che hanno scelto di vivere nella stessa comunità, per dimostrare che la convivenza è possibile - afferma l’assessore alla Pace Paolo Bianchi - Ringraziamo anche l’esponente italiana della loro associazione, che permetterà di capire come ci si possa dare da fare nel nostro Paese. Invitiamo tutti a cogliere le occasioni di approfondimento e a scendere per le strade a rivelare il desiderio di pace».