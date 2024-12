Il calcio diventa solidale: donato cibo per chi ha bisogno

Il calcio di Canegrate diventa solidale: cibo per le persone in difficoltà.

Calcio solidale verso il Natale

Il periodo natalizio è un’occasione in più per tendere una mano a chi ne ha maggiore bisogno. Fra le varie iniziative di solidarietà a Canegrate che si moltiplicano nel mese di dicembre ce n’è una che va dritta in porta, segnando un goal da incorniciare. Lunedì (nella foto) la vicepresidente del Calcio Canegrate Academy Milan Annalisa Colombo, il direttore generale Santo Crispino, il consigliere Pietro Fiorito e Tommaso Pansardi, con una delegazione di giovani giocatori del Calcio Canegrate hanno fatto al sindaco Matteo Modica una consegna speciale. Durante la terza edizione di "Lancia un assist per la solidarietà", dal 28 novembre al 6 dicembre, sono stati infatti raccolti beni di prima necessità come pasta, riso, biscotti, scatolame, accompagnati da un biglietto di auguri.

L'aiuto ai bisognosi

Ora la palla passa al Comune di Canegrate che, in collaborazione con Caritas e Mensa Solidale, provvederà a destinare i pacchi raccolti per Natale ai più bisognosi.