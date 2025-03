Magenta si è tinta di comicità e curiosità quando Giacomo Poretti, amatissimo volto del trio "Aldo, Giovanni e Giacomo", ha fatto la sua comparsa al bar Maino di piazza Liberazione.

Il bar Maino di Magenta si trasforma in un set con Giacomo Poretti

Ma non per un semplice caffè! Per qualche giorno, lo storico locale si è trasformato nella scenografica "Tabaccheria da Giacomo", set della nuova campagna di Mooney, la fintech italiana leader nei servizi di pagamento e mobilità. La campagna, firmata dall'agenzia di comunicazione Together, ha voluto omaggiare il calore e la familiarità delle tabaccherie di quartiere, trasformando il Maino in un luogo simbolico dove innovazione tecnologica e umanità si incontrano.

Folle di curiosi e fan si sono radunati fuori dal bar, attratti dalla presenza del celebre comico, che tra un ciak e l'altro non ha mancato di regalare sorrisi e battute. Il Maino, con la sua atmosfera d’altri tempi, è diventato il palcoscenico perfetto per raccontare con ironia e realismo le vicende di Giacomo nei panni di un tabaccaio un po' speciale, alle prese con i servizi offerti da Mooney.