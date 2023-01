Il 6 febbraio iniziano i lavori in piazza del Popolo

Inizieranno lunedì 6 febbraio 2023 i lavori per la riqualificazione di piazza del Popolo a Legnano che comporteranno per quasi un mese un cambio di viabilità.

Partono i lavori in piazza del Popolo

A seguito della comunicazione al Comune di un trasloco e di un intervento da svolgersi da parte di un operatore per la posa della fibra ottica, l’inizio dei lavori in Piazza del Popolo, inizialmente previsto mercoledì 1 febbraio, è fissato per lunedì 6 febbraio.

Il cantiere, che interesserà il tratto della piazza compreso fra i civici 5 e 7, comporterà per un periodo di 3-4 settimane un cambio nella viabilità: l’accesso alla Ztl di via Venegoni avverrà soltanto da via Gaeta, che sarà percorribile in entrambe le direzioni.