Il 45esimo Palio di San Pietro va alla contrada del Gallo

Al Palio di San Pietro di Abbiategrasso vittoria per Alessandro Cersosimo su Ziculitth che sbaraglia la concorrenza per la la Contrada del Gallo

Il Gallo non vinceva dal 2018

Domenica al quartiere Fiera si è corso il 45esimo Palio di San Pietro . Una gara combattuta si dall’inizio. Mossa non facile da gestire per il mossiere Gennaro Milone. Dopo tre partenze false, la gara è partita con in testa il Gallo con il fantino Alessandro Cersosimo e Ziculitth, seguito da Nuova Primavera Cervia con Nicolò Chiara e Att’acconzas (che avevano vinto lo scorso anno).

Cersosimo ha mantenuto la testa per tutta la gara ed è andato a vincere davanti a Nuova Primavera Cervia e a San Rocco (Gabriele Puligheddu-Uan King). Seconda vittoria ad Abbiategrasso per Alessandro Cersosimo che aveva vinto nel 2021 per San Rocco mentre la vittoria per Gallo mancava dal 2018 con Bastiano Sini.