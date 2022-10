Il 23 ottobre arriva il "Festival della sostenibilità"

Fondazione Aurea Ets invita tutti a "Naturalmente - Festival della sostenibilità" che si terrà nella giornata di domenica 23 ottobre dalle ore 9 alle 21 a Castano Primo, presso l'Auditorium "A. Paccagnini".

A Castano arriva il Festival della sostenibilità

L'appuntamento chiuderà la prima edizione del Festival Nazionale dell'Economia Sociale e della Transizione Ecologica. In allegato programma, a disposizione per eventuale condivisione.

Durante la giornata si potrà partecipare a:

Mercatino sostenibile

Swap Party: scambio di piante, semi, vestiti in buono stato.

Bookcrossing: scambio di libri con la partecipazione di Fondazione per Leggere.

Ludoteca itinerante e Laboratorio di trottole, per bambini e famiglie

Lezioni di yoga gratuite (ore 10 e 11.15) con iscrizione al seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf0Xz_A-WlL0xY-EVQhmv9B8FFhwrV8cXWnP18NoGRmIYtFw/viewform

Intervento di Beatrice Pavanello "L'Ecologista Imbruttita" (ore 16)

Info Point per finanza etica e principi mutualistici

Musica con i "Blues Troopers" (ore 17)

Servizio Bar e ristorazione a cura del "Fiore che Ride" Cooperativa Sociale ETS.