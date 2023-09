Il 22 settembre è la "Giornata del Ciclamino" per la prevenzione della sclerodermia

Il 22 settembre è la Giornata del ciclamino, dedicata alla prevenzione della sclerodermia con visite di controllo gratuite anche presso gli ospedale dell'Asst Ovest milanese nella giornata del 22 settembre.

La "Giornata del ciclamino" per prevenire la sclerodermia

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento organizzato dal GILS- Scleronet (Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia) in collaborazione con la ASST Ovest Milanese, dedicato alla prevenzione della sclerodermia, nell’ambito della iniziativa denominata “Giornata del Ciclamino” fiore simbolo della sclerodermia per la sua capacità di adattarsi alle basse temperature .

La sclerodermia, malattia rara, multiorgano e invalidante, colpisce prevalentemente, ma non esclusivamente il sesso femminile in età giovane-adulta. Tuttavia grazie alla sensibilizzazione e allo screening che da anni in collaborazione con il GILS si sta attuando, si è arrivati a porre diagnosi più precocemente, permettendo di instaurare terapie mirate e innovative, che se non hanno ancora il potere di guarire la sclerodermia, hanno dimostrato la possibilità rallentarne la progressione e le complicanze.

L’ASST OVEST Milanese, da molti anni impegnata in questo ambito, è sede di una delle prime Scleroderma Unit Italiane e fa parte della Rete Regionale Lombarda Scleronet in cui i Centri di riferimento aderenti, lavorando in rete, e condividendo protocolli diagnostici e terapeutici, ricerche avanzate e servizi specialistici di eccellenza dedicati, garantiscono la presa in carico dei pazienti nella loro complessità.

I sintomi della sclerodermia

Il sintomo più precoce della sclerodermia è infatti il cosiddetto Fenomeno di Raynaud che si manifesta con il pallore delle dita di mani e piedi seguito da arrossamento o colorito cianotico scatenato spesso dall’esposizione agli sbalzi di temperatura e l’esposizione al freddo.

Con un semplice esame non invasivo e non doloroso, la videocapillaroscopia, che viene effettuata sulle dita delle mani, è possibile osservare le modificazioni dei capillari e quindi porre precocemente la diagnosi.

Quindi si rinnovano gli appuntamenti per effettuare gratuitamente un controllo mediante videocapillaroscopia per i cittadini che manifestino tali sintomi.

Dove e quando effettuare l'esame

La giornata dedicata allo screening è stata fissata a livello Regionale in collaborazione con le altre Scleroderma Unit Lombarde per il 22 settembre dalle ore 9.00 alle 13.00 secondo le seguenti modalità:

ASST OVEST MILANESE

Presidio di Legnano Ospedale nuovo

• DH Medicina dalle ore 9.00 alle ore 13,00

• Le prenotazioni vengono effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle ore 15,30 al numero 0331 449305 fino ad esaurimento degli slots dedicati

Presidio di Magenta

• MAC Reumatologia dalle ore 9.00 alle ore 13,00

• Le prenotazioni vengono effettuate al n verde 800843843 specificando capillaroscopia nella giornata del ciclamino fino ad esaurimento degli slots dedicati

Si raccomanda, poiché l’esame viene eseguito sulle dita delle mani, di non avere effettuato manicure nelle 3 settimane prima dell’esame, di non avere smalto e di non avere eseguito ricostruzioni ungueali.