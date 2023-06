Il 21 giugno torna la Marcia dell'abbazia di Morimondo

L'A.S.D. Gajna Club Abbiategrasso ha organizzato per il prossimo 21 giugno la Marcia dell'Abbazia di Morimondo aperta a tutti.

Dopo 3 lunghissimi anni, durante i quali non si è potuta rinnovare la manifestazione a causa del Covid, sulla scia dei crescenti successi delle passate edizioni, torna la “Marcia dell’Abbazia di Morimondo”, che quest’anno spegne la sua sesta candelina.

La manifestazione, premiata nelle edizioni passate come una delle “Più Belle Marce dell’Anno” da parte del Comitato Marce Pavia, viene organizzata dall’A.S.D. Gajna Club Abbiategrasso società a_liata a M.S.P. Italia, riconosciuta dal Coni.

La manifestazione ludico-motoria di km 6,5 avrà luogo a Morimondo il 21 giugno, ed è stata studiata per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti: dalla famiglia che vuole ritrovarsi per una rilassante camminata serale, passeggiando nei territori di uno dei Borghi più belli d’Italia e Città Slow, fino all’atleta che cerca la competizione agonistica (la marcia è valida come prova per la rassegna su strada Enti di Promozione Sportiva P.G.S., CSI Libertas, AICS, U.S. Acli, Endas, M.S.P.).

Arricchita con un sentiero panoramico

Quest’anno il percorso (quasi interamente su sterrato), rispetto alle edizioni passate, è stato arricchito con il panoramico passaggio sul “Sentiero delle Erbe” che fiancheggia la bellissima abbazia cistercense, spingendosi nell’affascinante vallata antistante, in un percorso naturale, tra campi coltivati e marcite, sfiorando rogge e cascine, in un territorio ricco di robinie, salici e pioppi.

La manifestazione, che continua a riscuotere interesse e notevole successo di partecipanti, nell’ultima edizione del 2019 superò le mille presenze; l’evento si svolge sotto l’egida del Comune di Morimondo, del Comune di Abbiategrasso e del Parco del Ticino, e trova la collaborazione nella Pro-Loco di Morimondo, rientrando nel programma degli eventi dell’Amministrazione Comunale.

Per tutti coloro che vorranno partecipare, il ritrovo a Morimondo è presso la Corte de’ Cistercensi dalle ore 18.30, dove ci si potrà iscrivere fino a qualche minuto prima della partenza, che è prevista nell’adiacente Piazzale dell’Abbazia dalle ore 19 alle 20 per la marcia a passo libero, ed alle 20.30 per la corsa competitiva. Il termine della manifestazione è previsto intorno alle 22 (e comunque fino all’ultimo arrivato, con il “Servizio Scopa”).

I servizi messi a disposizione

Nel corso della manifestazione, l’assistenza sanitaria verrà fornita da Croce Azzurra di Abbiategrasso, mentre sarà attivo il servizio di vigilanza agli ampi parcheggi e sul percorso, coadiuvato dal Circolo Ricreativo Abbiatense CB - Struttura Territoriale FIR CB SER. Sarà inoltre disponibile, per chi lo richiedesse, una postazione per la misurazione gratuita della pressione arteriosa.

Al termine della marcia, per tutti gli iscritti, sarà presente un ricco ristoro a base di prodotti del territorio: affettati di produzione della Macelleria-Salumeria Sesia di Morimondo ed il Gorgonzola del Caseificio Gelmini di Besate.

Chiuderà la serata la premiazione dei gruppi più numerosi (presenti con almeno 12 iscritti) e dei migliori atleti dell’agonistica; premi speciali saranno riservati anche ai Gruppi AVIS più numerosi intervenuti.

Il prezzo dell’iscrizione alla “Marcia dell’Abbazia di Morimondo” è di € 6 con riconoscimento (un’ottima bottiglia di vino dell’Oltrepò Pavese) e di € 4 senza riconoscimento.

Il ricavato netto, come in tutte le passate edizioni, verrà devoluto in beneficenza alla Fondazione IL MELOGRANO Onlus di Abbiategrasso.

Per informazioni e iscrizioni preventive dei gruppi telefonare al 333 30 27 156.