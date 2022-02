Magenta

É stato diramato in settimana dal vicesindaco Simone Gelli e dal comandante Angelo Sallemi il report 2021 del comando di Magenta

Un vero e proprio anno da record, che sottolinea il grande lavoro realizzato dal Comando di Polizia Locale nel corso del 2021. È stato pubblicato mercoledì il report annuale delle attività dei vigili magentini guidati dal comandante Angelo Sallemi. Un report all’interno del quale si ripercorre l’anno appena passato attraverso i numeri delle attività svolte sul territorio cittadino sotto diversi punti di vista.

Il 2021 da record della Polizia Locale

«Sono numeri importanti quelli raggiunti dal Comando di Polizia locale di Magenta nel 2021: ringrazio tutti gli operatori che, attraverso il loro lavoro, hanno contribuito in modo fattivo alla sicurezza della nostra intera comunità - spiega il vicesindaco Simone Gelli - L’attività del 2021 si è molto incentrata, innanzitutto, sul coordinamento con tutte le altre di forze di polizia presenti in città, declinato su molteplici aspetti quali la gestione del servizio di videosorveglianza, la gestione di manifestazioni ed eventi e non ultimo, il coordinamento di tutto il patto di sicurezza del magentino-abbiatense».

L'attività

Il numero che sicuramente spicca più di tutti è quello legato agli interventi sul campo a seguito di segnalazioni o chiamate al comando. Durante l’anno infatti i vigili sono stati chiamati in causa per un totale di 351 volte: circa un intervento per ogni giorno del 2021. Un altro dato che salta subito all’occhio è quello dei controlli realizzati verso le persone: 3.485 in tutto l’anno, che rappresenta il grande lavoro svolto in tutti i controlli che ogni giorno vengono predisposti dal Comando nei diversi servizi che le pattuglie svolgono sul territorio. Uno dei luoghi maggiormente presidiati da parte dei ghisa magentini è senz’altro il mercato, dove durante il 2021 gli agenti del Comando di via Crivelli hanno controllato a vario titolo 358 persone. Grande attenzione inoltre verso l’ambiente, dal momento che i vigili coordinati dal comandante Sallemi sono intervenuti proprio per via di questioni di stampo ambientale con sversamento di rifiuti per ben 34 volte.

Molto importante è stato il lavoro realizzato a presidio del territorio, anche durante gli orari notturni. Durante l’anno scorso gli agenti sono rimasti impegnati fino all’1 di notte in 43 occasioni attraverso controlli in unione con tutti i Comuni aderenti al Patto locale, sia come singolo comando, rispetto a segnalazioni provenienti dal nostro territorio. Un altro capitolo importante è senz’altro quello dedicato alla collaborazione tra diverse Forze dell’ordine, in particolare per quanto concerne la visione dei filmati delle telecamere a circuito chiuso. Le forze di polizia hanno infatti inoltrato 406 richieste di accesso ai filmati per la verifica di fatti o atti su cui, per alcuni episodi, le indagini risultano ancora tutt’oggi aperte.

Il 2021 è stato inoltre un anno di novità per il Comando, dove sono stati introdotti ad esempio i controlli in borghese in diverse zone della città, cosi come controlli presso il cimitero cittadino. Il «Natale Sicuro» ha invece rappresentato un momento di attività molto importante, rivolta prevalentemente al mondo del commercio, favorendo la chiusura degli esercizi commerciali in sicurezza, mediante servizi estesi dopo il naturale orario di servizio e mirate alle vie «commerciali» della città. Il Comando si è inoltre occupato, in 3 occasioni, di violenza verso le donne, gestendo, in collaborazione con lo sportello antiviolenza le persone che si sono rivolte ai servizi della Polizia locale. I verbali elevati sono stati invece 8.692 per un ammontare complessivo di oltre 1 milione di euro, mentre è di oltre 12mila il numero dei punti decurtati dalle patenti di guida. Anche il lavoro di Polizia amministrativa è stato particolarmente rilevante nel 2021 con più di 40 controlli a vario titolo in esercizi commerciali, compreso il controllo delle sale giochi in ottica di lotta alla ludopatia.

«Questi numeri sono importanti per capire lo sforzo messo in campo dalla nostra Polizia Locale che di certo non si è risparmiata in un momento non certo semplice ed ancora segnato dalla lotta alla pandemia - conclude Gelli - Il lavoro, anche in questi primi due mesi del nuovo anno, è improntato al controllo del territorio. L’interazione con le altre forze dell’ordine e con le associazioni d’arma che collaborano con il comando costituisce oggi più che mai, una carta vincente per essere ancora più incisivi in città».