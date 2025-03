Il 20 marzo apre a Vittuone la Biblioteca in stazione, al giovedì dalle 17 alle 19.

Un punto prestito in sala di attesa dove prenotare (anche online), ritirare e riconsegnare i libri.

L’iniziativa, tra le prime del genere a livello nazionale e non solo, è voluta dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Fondazione per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano, che mette a disposizione il suo patrimonio librario, e i volontari di Binario 8, che porteranno i libri dalla Biblioteca di via Milano 18 a quella in stazione, e viceversa, ed ha ottenuto l’assenso della Rete Ferroviaria Italiana.

Le parole dell'assessore Papetti

“Posizionata in un luogo di forte passaggio, la Biblioteca in stazione darà modo agli utenti di accedere agevolmente al vasto patrimonio librario messo a disposizione dalla rete della Fondazione per Leggere” spiega Anna Papetti, consigliera delegata alla Cultura.

Per informazioni: tel. 02.90319310 e/o biblioteca@comune.vittuone.mi.it.