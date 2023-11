II CIF, Centro Italiano Femminile, organizza per il 2 e 3 dicembre la seconda edizione dell' evento benefico" Girl power - da donna a donna" con l'obiettivo di raccogliere fondi per aiutare donne in situazioni di fragilità e attuare azioni di sostegno scolastico verso i bambini da poco giunti nel

nostro Paese.

Il 2 e 3 dicembre ritorna "Girl power: da donna a donna"

Anche quest'anno saranno esposti abiti di firma e di seconda mano, donati al CIF dalle clienti della boutique Lorenzo di Legnano; i titolari, Lorenzo e Maria Bossi, sensibili al progetto, si sono impegnati con costanza per recuperare i capi, ricevendo risposte altrettanto sentite e partecipative.

Il titolo dell'evento, Girl power, da donna a donna, ci dà il senso del potere femminile: donne unite in un progetto solidale a favore di altre donne.

Sarà inoltre l'occasione per riflettere sul significato del riuso di capi" già amati" e quindi ben conservati e di contro sul grave impatto ambientale causato dalla cosiddetta fast fashion che induce ad acquisti compulsivi di capi a basso prezzo e di cattiva qualità che hanno vita brevissima e si basa sullo sfruttamento dei lavoratori. Il motto è "comprare meno e meglio".

Tutti i capi che si potranno acquistare

Invitiamo le donne di tutte le età: troveranno capi di qualità e potranno vivere momenti di leggerezza all'inaugurazione e durante la "sfilata giocosa".

Non mancheranno angoli di "curiosità": l'antica arte del tombolo, le sedie di Lucia contro la

violenza sulle donne, libri in regalo dell'associazione Girolibro.