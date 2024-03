Jacopo Barbotti, giovane legnanese classe 2006, cresciuto prima nella piscina di Legnano con coach Leoni, e ora allenato dal tecnico Marco Pedoja nella piscina Manara di Busto Arsizio gareggerà agli Euro Junior.

Il 18enne Jacopo Barbotti agli Euro Junior di nuoto

E' attualmente tesserato per la società laziale Circolo Canottieri Aniene e ai recenti Campionati Italiani assoluti ha strappato il pass per gli Euro Junior, la più importante manifestazione sportiva a livello giovanile.

Jacopo è un giovane studente liceale che cerca di mantenere un equilibrio tra la vita di studente e quella di nuotatore, impegno non indifferente considerati gli innumerevoli allenamenti settimanali uniti alla preparazione atletica.

Le gare previste in Lituania

Jacopo gareggerà agli Euro Junior che si terranno a Vilnius in Lituania durante la prima settimana di luglio con la gara dei 200 misti per la quale ha ottenuto il pass a Riccione già durante le qualifiche mattutine, confermandolo poi in finale assoluta durante il pomeriggio con il suo personal best di 2:02,75

ed anche nella distanza dei 200 stile libero con il tempo di 1:50,4 entrambe prestazioni ottenute malgrado uno stato di forma non ottimale con il quale convive da qualche mese.

A breve tornerà in competizione durante i prossimi campionati italiani giovanili che si terranno sempre a Riccione durante il mese di aprile e poi un full immersion fino al mese di luglio per gli Europei.