Il 17 febbraio si festeggia il Carnevale a Pero

Anche quest’anno, a Pero, arriva la festa di Carnevale con musica, maschere, intrattenimento e iniziative che mirano a coinvolgere grandi e piccoli in momenti di divertimento e gioia condivisa.

Il ritrovo sarà alle ore 14 in largo Solidarietà, da dove partirà il tradizionale trenino che, insieme alla sfilata, attraverserà Cerchiate e Pero, passando da via F.lli Rosselli, via Cesare Battisti, via Giovanni XXIII, via Bergamina, via Greppi, via Oratorio per arrivare in piazza della Visitazione. Da qui, il trenino ripartirà per effettuare altri giri, per accogliere nuovi piccoli passeggeri.

Dalle 15.00, in piazza della Visitazione inizierà la festa con animazione e giocoleria, bolle di sapone, mini luna park e truccabimbi, musica e intrattenimento. Saranno presentate le maschere più originali e divertenti e tutti potranno fare merenda con frittelle, zucchero filato e dolciumi.

L’Amministrazione comunale ringrazia la Parrocchia della Visitazione per l’ospitalità e la collaborazione nella realizzazione dell’iniziativa.

Per ulteriori informazioni: ufficio.stampa@comune.pero.mi.it