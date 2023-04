Il 16 aprile torna la "Festa di primavera"

Il 16 aprile dalle 9.30 alle 22 soffia in piazza Rescaldina il vento fresco e profumato della primavera.

I commercianti, dopo gli anni del COVID, tornano a proporre la loro tradizionale festa di Primavera e lo fanno mettendosi in mostra e coinvolgendo i cittadini in diversi giochi e attività che ancora una volta diventino segno tangibile che il commercio di vicinato è un nodo fondamentale della rete sociale del paese.

La Festa di Primavera nasce infatti nel segno della collaborazione tra la Consulta Commercio e diverse realtà del paese.

La giornata inizierà con la biciclettata della società ciclistica, proseguirà con le iniziative per il 50° compleanno del campeggio, ospiterà il pic-nic dei bambini del pedibus. Nel pomeriggio i bambini potranno arricchire di fiori le fioriere della piazza e il parco Anna Maria Mozzoni, potranno partecipare ai giochi della nostra tradizione, potranno assistere ai giochi degli artisti di strada.

In serata per tutti la possibilità di aperitivo e cena al ritmo di musica e con le voci del Karaoke.

“La festa di Primavera è un’occasione per incontrarci e stare insieme in allegria con giochi, musica e prelibatezze. La mia gratitudine va innanzitutto ai commercianti che hanno contribuito, dedicando il loro tempo e le loro energie, alla realizzazione dell’evento. Aspetto quindi i cittadini per trascorrere una piacevole giornata insieme” è il commento della Presidente della Consulta Commercio Antonella Iuliano che ricorda anche che “ancora una volta i commercianti sono in prima linea nel rendere più vivo e più solidale il paese” ricordando che durante la manifestazione sarà possibile incontrare e sostenere le

associazioni della consulta sociale impegnate nel “progetto rampe” che mira a raccogliere fondi per migliorare l’accessibilità di tutti i luoghi pubblici sul territorio rescaldinese.