Il 13 ottobre al via la corsa benefica "Salamellando con l'Avis"

Tutto pronto per domenica 13 ottobre ad Abbiategrasso in visto della corsa podistica "Salamellando con l'Avis".

Appuntamento con la corsa podistica a passo libero “Salamellando con l’Avis” in programma domenica 13 ottobre. La gara partirà dalla Cappelletta in via Stignani 61 ad Abbiategrasso.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto a sostenere l’attività di Anffas Onlus di Abbiategrasso.