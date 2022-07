Idioti all'opera nella notte: imbrattato il cimitero.

Cimitero di Rho

Nella notte fra sabato e domenica un gruppo di idioti ha imbrattato i muri e le bacheche del cimitero di Rho.

Le scorse settimane era toccato alla targa dedicata a Sophie Scholl, posizionata nel "giardino dei Giusti", sempre nell'area di via Redipuglia che porta all'ingresso posteriore del camposanto rhodense.

Muro e bacheche

Questa mattina la scoperta del ritorno all'opera degli sfaccendati: il muro di cinta appena pulito e imbiancato è stato nuovamente sporcato con disegni a dir poco inutili. Anche le bacheche comunali con orari e avvisi sono stati utilizzati come "fogli di prova", probabilmente da giovani vandali che hanno passato la serata al parco, i quali oltre a non aver capito le basilari regole del senso civico, non hanno ancora compreso di aver ben poche capacità artistiche da mostrare al pubblico.