I volontari di Lule onlus incontrano la città

I volontari e gli operatori di Lule Onlus sabato 11 giugno 2022 saranno a La Cappelletta di Abbiategrasso per presentare le loro iniziative a favore di tutte le persone in condizione di fragilità.

L'appuntamento alla Cappelletta

A partire dalle 18 di sabato, punto animazione dedicato ai più piccoli a cura di Comunità Demetra: l'appuntamento in via Stignani 61 ad Abbiategrasso si concluderà alle 21. Ci si potrà divertire insieme con truccabimbi, fiabe e fantasie di smalti. Attività realizzate gratuitamente dalle ragazze e dalle educatrici di Comunità Demetra - Comunità alloggio per minori adolescenti femmine.

La presentazione delle iniziative

Durante la serata i volontari e gli operatori Lule saranno inoltre a disposizione presso lo stand informativo dell'ente per presentare le attività e le iniziative oltre a distribuire materiale di sensibilizzazione. La struttura offre una cucina semplice e gustosa con menù alla carta e prezzi veramente modici. Durante la serata animazione musicale e ballo vintage.