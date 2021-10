I videogiochi spiegati agli adulti

Appuntamenti

Una serie di incontri dedicati al mondo dei videogiochi

Il Comune di Settimo Milanese presenta «I videogiochi come non li hai mai visti» con la collaborazione dell’Associazione ricreativa culturale 20zero19.

Il mondo dei videogiochi

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che sono interessati, in particolar modo ai genitori, che oggi, a seguito anche della pandemia hanno visto i loro ragazzi stare sempre maggiormente di fronte agli schermi.

I videogiochi fanno ormai parte della vita di questa generazione di giovani, ma se ne conoscono davvero le potenzialità e le problematiche? Quali sono gli effetti che i ragazzi di oggi subiscono nello stare davanti alla televisione, al computer?

20zero19 allora ha deciso di creare una serie di incontri dedicati proprio ai genitori per conoscere le sfumature dei videogiochi, le problematiche che essi presentano, le potenzialità e tutto quello che ne sta dietro.

A Palazzo Granaio

Gli incontri si svolgono tutti nello spazio osteria di Palazzo Granaio, in largo Papa Giovanni XXIII, ogni sabato dalle 17.30 alle 19 per tutta la durata di ottobre.

Gli incontri sono tutti presentati da Melissa Caputo, Psicologa dei media digitali e da Matteo Pandolfi, Educatore socio pedagogico.

Il primo si è svolto sabato 2 ottobre e ha avuto come tema la storia dei videogiochi; nei quattro incontri successivi si andrà ad analizzare il lessico dei videogiochi, le competenze potenziate di essi, il lato oscuro e la dipendenza che i videogiochi celano ed infine la gestione e l’utilizzo dei videogiochi in famiglia.

L’ingresso è libero con obbligo di prenotazione e di green pass, le prenotazioni vanno fatte tramite WhatsApp al numero 3881176090.