I "Sex-antottini" correranno ancora per la solidarietà

Ancora di corsa per la solidarietà. «I Sex-antottini», quattro amici podisti di Inveruno della leva 1968, Leonardo Belloli, Roberto Ravizza, Gianluca Belloli e Massimo Binaghi, parteciperanno alla Maratona di Milano il prossimo 6 aprile con una staffetta per devolvere fondi ad associazioni che realizzano progetti socialmente utili.

Una corsa in favore dell'Airc

Alla Relay Marathon 2025 correranno per Airc, per aiutare i ricercatori che con il loro lavoro contribuiscono a vincere la lotta contro il cancro.

«La corsa ogni giorno ci dona gioia e spensieratezza che auguriamo a ogni malato che riesce a vincere la sfida con la malattia - commentano gli amici podisti - È un piccolo contributo ma lo facciamo con il cuore e invitiamo tutti a fare una libera donazione, ricordando sempre che anche un piccolo gesto può fare la differenza e aiutare la ricerca».

I quattro amici hanno aperto la raccolta fondi cui chiunque può partecipare andando sul sito www.retedeldono.it e cercando «I Sex-antottini per Airc».

Gli ultimi trascorsi

Lo scorso anno i quattro inverunesi avevano corso per Acmt-Rete raccogliendo oltre 5mila euro per finanziare un percorso di supporto alla convivenza con la malattia di Charcot-Marie-Tooth, una neuropatia periferica genetica ereditaria. Nel 2023 avevano invece corso per Dynamo Camp, che offre vacanze a bambini con malattie croniche, raccogliendo oltre 3mila euro.