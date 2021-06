Servizi sociali chiusi al pubblico per trasloco uffici dal 28 al 30 giugno

I Servizi sociali di Legnano traslocano

Da lunedì 28 a mercoledì 30 giugno gli uffici dei Servizi sociali saranno chiusi al pubblico per il

trasferimento dall’attuale sede in via XX Settembre a Palazzo Malinverni. Soltanto per le emergenze si potrà contattare il centralino del Comune (0331 471111) che provvederà a girare la telefonata.

Da giovedì 1 luglio il servizio riprenderà regolarmente nella nuova sede e con un nuovo numero, 0331

471511.

Gli uffici occuperanno i due piani sottostanti l’aula consiliare.

In particolare a piano terra troveranno spazio gli uffici amministrativi e l’ufficio Alloggi, al primo piano gli assistenti sociali e il personale che si occupa del reddito di cittadinanza.