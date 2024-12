Nel pomeriggio di Giovedì 12 dicembre i Sempr'alegher si sono recati presso la casa di riposo Leopardi a Villastanza di Parabiago per festeggia in musica e allegria il Natale: una consuetudine che si realizza da parecchi anni.

I Sempr'alegher in visita in Rsa per Natale

In una sala piena in ogni ordine e posto gli ospiti della RSA contornati da parenti e amici hanno assistito per un paio d'ore alle canzoni dei loro tempi con tanta allegria.

"Per noi dei Sempr'alegher è sempre piacevole portare allegria e canzoni che i nonni ascoltano e cantano con noi ricordando i bei tempi. Un'attività che noi portiamo nelle case di riposo della nostra città e non solo da parecchi anni anche non solo per il Natale ma per tutte le volte che serve portare musica e allegria".