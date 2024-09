E’ stata davvero una giornata molto speciale quella che lunedì 9 Settembre hanno vissuto i Residenti della Casa Famiglia di San Vittore Olona che hanno visitato gli stand della Festa patronale.

I residenti della Casa famiglia di San Vittore alla Festa patronale

“Come ogni anno, infatti, - spiega la Coordinatrice Giuliana Soldadino - la nostra Casa Famiglia partecipa attivamente a questo momento di grande richiamo per tutto il paese”.

E’ stato così anche quest’anno con una doppia uscita mattutina e pomeridiana. I Residenti accompagnati da volontari e familiari hanno potuto visitare la fiera con i suoi stand, fare qualche acquisto e partecipare anche ad iniziative molto apprezzate, come l’esibizione di un gruppo di musicisti locali e una dimostrazione con cani addestrati per il salvataggio in mare.