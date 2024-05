Si sta svolgendo in auditorium a Rho la Giornata della legalità, oggi 23 maggio, per ricordare le figure dei giudici Falcone e Borsellino.

I ragazzi delle scuole ricordano Falcone e Borsellino nella giornata della legalità

"Oggi saremmo dovuti essere in un luogo diverso dall'auditorium, il parco della legalità, ma il maltempo ha fatto cambiare le cose - ha affermato l'assessore alla Legalità Nicola Violante - Abbiamo cambiato il luogo ma non la voglia di ricordare la strage di capaci".

Forze dell'ordine, assessori e sindaco ma soprattutto i ragazzi delle scuole medie presenti all'auditorium di via Meda per combattere la battaglia della legalità iniziata da Falcone e Borsellino e da tutte le persone che hanno perso la vita per garantirla.

Il ricordo del giudice e Falcone

Il primo a prendere la parola l'assessore alla legalità del comune assessore Nicola Violante che ha ricordato la figura del giudice Falcone, della moglie e degli uomini della scorta morti 32 anni fa a Capaci.