I ragazzi della Fermi "Lasciano il segno" al progetto "Io cittadino attivo"

Si è conclusa con la partecipazione dell’amministrazione comunale di Lainate e un mercatino del baratto all’insegna dello slogan «piccoli gesti per grandi cambiamenti» la settimana dal titolo «Io cittadino attivo» organizzata dalla scuola media Enrico Fermi svoltasi da lunedì a venerdì della scorsa settimana.

L’iniziativa è stata avviata nel 2015 e ogni anno, per una intera settimana, coinvolge tutte le 19 classi

L’iniziativa è stata avviata dall’Istituto Fermi già dal 2015 e ogni anno, per una intera settimana, coinvolge tutte le 19 classi in altrettanti laboratori. Le studentesse e gli studenti hanno quindi sperimentato l’importanza di essere cittadini attivi, consapevoli e responsabili delle problematiche globali, attraverso esperienze laboratoriali incentrate sui 17 obiettivi stilati dall’Onu per l’Agenda 2030. Le classi partecipanti all’iniziativa sono state coinvolte con incontri su Torrente Lura, cambiamenti climatici, fast fashion e attività pratiche inerenti.

Tra le tante iniziative di "Io cittadino attivo" gli alunni hanno anche effettuato la pulizia dei boschi

Attraverso la pulizia di prati e boschi nel territorio del Parco del Lura. I ragazzi e le ragazze della scuola Fermi I ragazzi hanno raccolto un paio di sacchi di rifiuti urbani, dannosi per l’ambiente e per i suoi abitanti, a cui si sono poi aggiunti più di 3mila mozziconi di sigaretta raccolti nelle vicinanze della scuola. Al baratto hanno partecipato nella giornata di venerdì anche l’assessore alle politiche ambientali ed economiche, Giacomo Di Foggia e la Consigliera Comunale delegata ai giovani Beatrice Risiglione, portando alcuni loro capi di abbigliamento.

L'iniziativa "Io cittadino attivo è particolarmente piaciuta all'amministrazione comunale"

I rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno molto apprezzato l’iniziativa e hanno ringraziato studentesse e studenti, docenti ed educatrici ambientali dell’impegno e della passione messi in campo per la buona riuscita di tutte le attività. Altri studenti e studentesse coinvolti nei laboratori organizzati dalla cooperativa Koinè hanno invece realizzato dei piccoli prodotti artigianali che utilizzeranno ora nella vita quotidiana. Alcuni hanno prodotto delle saponette con fondi di caffè, altri hanno tagliato e cucito stoffe di recupero con le quali hanno realizzato delle pantofole. Altri ancora hanno allestito un vero e proprio mercatino dell’usato dove hanno invitato tutte le classi della scuola a barattare magliette, felpe e pantaloni usati.