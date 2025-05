Nel mese di marzo scorso 14 ragazzi dell’Associazione TEAM DOWN di Rescaldina hanno realizzato un secondo intervento artistico nella Stanza del Che Bello!, sempre guidati dalla maestra d’arte Francesca Marianna Consonni. Questa volta hanno realizzato IL GIARDINO SEGRETO.

I ragazzi del Team down hanno realizzato "Il giardino segreto"

Il progetto nasce dall'incontro tra la Cooperativa Sociale la Tela, Team Down (Associazione di famiglie con figli con la sindrome di Down) e una maestra di arte: in uno spazio aperto che vuole essere ogni giorno riscritto e riqualificato, un gruppo di ragazzi con una grande voglia di esprimersi incontrano l'arte.

Per tutto il mese di marzo i ragazzi di Team Down si sono dedicati ad invadere di colore una sala della Tela, inseguendo la luce esterna che, passando attraverso pellicole colorate, inondava di colori diversi le pareti della Stanza del Che Bello!

È seguita poi una fase di semina di piccoli segni colorati, seguita da una di concimazione effettuata con materiali differenti e adesivi. C’è poi stata la fase di crescita degli steli, fino allo sbocciare finale di una moltitudine di fiori di ogni tipo.

Alla fine del percorso artistico la Stanza del Che Bello de LA TELA è diventata il Giardino Segreto che ora è visibile per tutti.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Rendere vivi gli spazi un tempo utilizzati dalla criminalità

Nella vocazione della Cooperativa La Tela, che gestisce l’Osteria Sociale del Buon Essere, c'è anche quella di vivificare gli spazi un tempo d'uso alla criminalità organizzata e bonificarli anche attraverso l'arte, dando spazio a tutte le forme di creatività possibile, dando vita alle più disparate forme di socialità, energia comune, condivisione, gioco.

Questo progetto voluto da Team Down ha proprio questo focus: usare l'arte per permettere ai ragazzi di stare insieme in una maniera nuova, in cui comunicare sé stessi anche senza parole, dove costruire qualcosa in comune, qualcosa di bello, di forte ma di una forza e bellezza evidente a tutti.

La Stanza del Che Bello! a La Tela è visitabile, negli orari di apertura dell’Osteria, per tutto il mese di maggio 2025.

A breve, sul canale youtube de LA TELA sarà possibile guardare i video e le foto dell'intera fase di realizzazione: ogni fase infatti nasconde segreti bellissimi, ormai sepolti sotto gli strati pittorici.

Un'opera composta da tanti quadri

Il destino finale del lavoro sarà ancora più interessante: una disseminazione, per diffondere la gioia di questo intervento, la forza di questi ragazzi e la determinazione di questo luogo. L'opera sarà scomposta in tanti quadri di tutte le dimensioni che raggiungeranno le case di Team Down, ma anche tante altre, viaggiando come oggetti-testimoni, presso tutti gli amici che vorranno conoscere e sostenere la realtà de la Tela.

L’anno scorso, alcuni Frammenti della prima Stanza del Che Bello! hanno raggiunto anche il Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella e Papa Francesco, oltre alla Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, al Presidente di Libera don Luigi Ciotti, alla Coordinatrice della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano Alessandra Dolci, al Sindaco di Rescaldina Gilles Ielo e, non ultimo all’Arcivescovo di Milano Mario Delpini.

I Frammenti rimanenti sono rimasti in mostra nei locali della TELA e, alla fine della mostra, molti sono finiti nelle case dei nostri clienti, completando la disseminazione di gioia e bellezza.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

Tel: 3286845452 Giovanni Arzuffi

www.osterialatela.it