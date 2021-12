I ragazzi del '61 si ritrovano

A Pregnana

Ritrovo a tavola per il gruppo di neo sessantenni pregnanesi

Come ormai tradizione, i «Ragazzi di Pregnana», coscritti della leva del 1961, si sono riuniti per l’annuale appuntamento di ritrovo a tavola.

I ragazzi del '61

Quest’anno l’occasione è stata ancor più sentita dell’usuale, visto che per il gruppo questo 2021 è l’anno del sessantesimo compleanno.

"Oggi non siamo troppo “ragazzi”, in effetti, perché ormai questi incontri hanno una lunga tradizione - spiega Rita Rigitano - . Ci siamo ritrovati una prima volta quando abbiamo compiuto i quarant’anni, poi quando sono diventati cinquanta, e ora siamo arrivati a sessanta".

Tradizione

"Ritrovare gli amici di anni lontani è un piacere, ed è bellissimo che tanti di noi lo sentano. Domenica eravamo in trenta. Ma è diventata una bella consuetudine vederci tutti gli anni prima delle Feste, per una cena e uno scambio di auguri. Abbiamo famiglie, figli, vicende di vita diverse, ma stare insieme qualche ora ci fa tornare giovani come allora. Ogni anno c’è entusiasmo, voglia di esserci e rivedere gli amici. Da vent’anni è così e speriamo di continuare per diversi altri decennali".