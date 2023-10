Decine di pregnanesi hanno partecipato sabato mattina al taglio del nastro dei nuovi ambulatori realizzati in via Marconi a Pregnana e all'accoglienza dei dottori che, da oggi, ci lavorano.

Nuovi ambulatori

All’inaugurazione presenti i quattro medici di base di Pregnana. Un numero di dottori che in paese non si vedeva da anni, o almeno dal 2019, quando erano in cinque nella sola Pregnana del servizio sanitario nazionale.

A tagliare il nastro davanti ai cittadini, al fianco dei quattro medici di base che troveranno casa nei nuovi ambulatori, il sindaco Angelo Bosani, che ha rivendicato con soddisfazione la scelta dell’amministrazione comunale di fornire gli spazi ai dottori e rimborsando loro i lavori effettuati per allestire i quattro ambulatori.

Medici di base

Come Bosani ha rimarcato, però, il ringraziamento più grande va ai quattro dottori e in particolare alle due nuove dottoresse che hanno rinunciato alla carriera ospedaliera per svolgere il servizio di medicina di base, e di farlo a Pregnana.

Le dottoresse Silvia Basilicò e Lorenza Brivio subito dopo il taglio del nastro sono state «bloccate» da donne e uomini pregnanesi, in particolare anziani, che negli ultimi mesi o anni si sono trovati (spesso di sorpresa, da un giorno all’altro) senza più un dottore di riferimento nel proprio paese; un segnale evidente di quanto l’arrivo dei due medici fosse atteso con ansia da una buona fetta di popolazione. Una calorosa accoglienza che sono invece riusciti a «evitare» i due dottori che a Pregnana hanno continuato a lavorare in questi anni: Il dottor Lanfranco Palvarini e la dottoressa Elena Diletti.