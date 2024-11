I pericoli della rete spiegati ai ragazzi dagli agenti della Polizia Postale. E’ stato un successo l’incontro svoltosi nei giorni scorsi presso la biblioteca di Lucernate che ha visto protagonisti alcuni giovani della città che hanno accolto con entusiasmo la possibilità di dialogare su questi temi.

Relatore dell’incontro Marco Domizzi, della Polizia di Stato di Milano

Relatore dell’incontro Marco Domizzi, della Polizia di Stato di Milano, che ha offerto importanti strumenti per prevenire i pericoli della rete con grande chiarezza comunicativa e coinvolgendo sia i giovani sia gli adulti presenti. Domizzi è solito animare incontri nelle scuole e punta sulla prevenzione, per evitare un uso inconsapevole del cellulare, cosa che talvolta comporta conseguenze anche drammatiche.

Lavorare sulla prevenzione e sull’uso consapevole dei social per noi è una priorità

Presente all’incontro in biblioteca anche l’assessore all’istruzione Paolo Bianchi. «Ringrazio tutti gli attori del progetto che ha coinvolto adulti e ragazzi, a partire dalla responsabile della Biblioteca, Silvana Santoro – commenta Bianchi - Lavorare sulla prevenzione e sull’uso consapevole dei social per noi è una priorità. La mattina di quello stesso giorno all’Istituto Mattei la Polizia di Rho e Pero ha incontrato le prime superiori e presto visiteremo tutte le altre scuole del territorio, proprio per favorire la sensibilizzazione su questi temi. A Lucernate si è potuto riflettere tenendo insieme educatori, genitori e ragazzi, avviando un interessante confronto». L’incontro era organizzato dalla Cooperativa Intrecci nell’ambito del progetto «YouBook - Giovani in Biblioteca»