I pensionati della Cisl nel Rhodense: potenziare i servizi socio-sanitari per gli anziani

I pensionati della Cisl di Rho e dei comuni limitrofi chiedono una sanità territoriale migliore, più assistenza domiciliare e soluzioni differenziate per gli anziani non autosufficienti, in misura dei loro bisogni.

L'assemblea

Sono alcuni dei punti emersi nella mattina di lunedì all’assemblea precongressuale della Fnp Cisl Milano Metropoli, che si è svolta in via Gorizia 27, alla presenza di Luigi Maffezzoli, segretario generale Fnp Cisl Milano Metropoli, Marino Perotta, segretario organizzativo Nadia Pezzotta, componente di segreteria. Per la Fnp locale erano presenti Domenico Congedo, Mario Rigo, Sandro Pizzi e Antonio Giacinto, coordinatore della Rls Rho-Bollate-Corsico, oltre a decine di altri iscritti e collaboratori attivi nelle sedi.

“La salute è il primo pensiero per gli anziani e, dopo il Covid, abbiamo tutti compreso quanto sia importante avere servizi efficienti sul territorio”, osservano i pensionati. I cittadini attendono soprattutto il potenziamento dell’assistenza domiciliare e l’integrazione socio-sanitaria. Ha detto Luigi Maffezzoli: “A ottobre 2024 i sindacati dei pensionati, Fnp Cisl, Spi Cgil e Uilp Uil hanno firmato un accordo con il Comune di Arese, dopo che la gestione della Rsa Gallazzi Vismara è stata affidata all’azienda consortile SerCop. Si tratta ora di proseguire il dialogo con le istituzioni, ad Arese e non solo, e potenziare nell’area Ovest di Milano l’assistenza domiciliare. Ci sono gli anziani che, per le loro condizioni, hanno bisogno di essere ospitati in una struttura dedicata, ma ci sono anche malati che possono e devono essere assistiti a casa, con vantaggi per loro, per le loro famiglie e per la comunità”.

Il problema dell’assistenza socio-sanitaria è importante ad Arese – dove il 28 per cento della popolazione è costituita da anziani– ma anche a Rho, - dove il 25 per cento degli abitanti ha superato i 65 anni, e negli altri comuni dell’area a Ovest di Milano.

L’assemblea del 27 gennaio è stata organizzata in vista del Congresso della Fnp Milano Metropoli, che si terrà il 3 e 4 marzo prossimo. Fnp Cisl Milano Metropoli conta, a Milano e nei comuni limitrofi, circa 45 mila iscritti e ha 130 fra sedi e recapiti nei territori.