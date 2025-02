I nuovi orari di Movibus fanno discutere: incontro in Comune

Nuovo incontro in Comune a Nerviano per discutere dei disagi causati dagli utenti dai nuovi orari di Movibus

L'incontro

A gennaio l’Amministrazione comunale aveva convocato i residenti che avevano partecipato alla commissione sul Trasporto Pubblico Locale

(TPL), tenutasi nel settembre dello scorso anno.

L’11 febbraio si è svolto un ulteriore incontro alla luce dei disagi causati dalle recenti modifiche degli orari delle linee Movibus e per garantire un confronto costruttivo, è stato invitato anche il consigliere di Città Metropolitana con delega al Trasporto Pubblico Locale, Marco Griguolo.

Tra i problemi più gravi segnalati vi sono il cambiamento degli orari senza un'adeguata comunicazione o valutazione dell’impatto sugli utenti, il sovraffollamento dei mezzi in determinate fasce orarie, le corse cancellate senza preavviso e la problematica delle tratte autostradali percorse con passeggeri in piedi, oltre a una criticità dal punto di vista della sicurezza.

L'altra questione

L’incontro è stato un’opportunità per fare il punto anche sulla situazione del nuovo appalto, considerando che gli attuali Piani di Bacino sono ormai scaduti da tempo. Sono state illustrate le azioni strutturali previste nei nuovi bandi con l’obiettivo di migliorare il servizio e garantire maggiore efficienza e affidabilità.

Stante la complessità della situazione e le difficoltà emerse, il consigliere Griguolo ha assunto l’impegno di promuovere incontri specifici con un focus sulle singole linee allo scopo di analizzare nel dettaglio le problematiche di ciascuna tratta. Ha inoltre proposto l’istituzione di tavoli tecnici nei quali raccogliere segnalazioni, verificare le criticità e ascoltare le istanze provenienti dai territori.

Questi tavoli di lavoro, che saranno avviati presumibilmente da marzo, rappresentano un passo importante per costruire un dialogo tra Amministrazione, operatori del trasporto pubblico e cittadini, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete e sostenibili per migliorare il servizio.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione, collaborando con la Città Metropolitana e con tutti gli enti competenti affinché il trasporto pubblico locale possa rispondere in maniera efficace alle reali esigenze della cittadinanza