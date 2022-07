"I love shopping" ai blocchi di partenza

Partirà questa sera, 14 luglio 2022, alle 18 l'ultima serata di "I love shopping" nel Comune di Magenta.

"I love shopping" torna stasera

Tra qualche ore prenderà corpo l’ultima serata dell’iniziativa che la Confcommercio Magenta e Castano Primo, attraverso il prezioso contributo delle Imprese Associate ha desiderato, raccogliendo anche il patrocinio della locale Amministrazione Comunale, organizzare al fine di valorizzare il Tessuto Imprenditoriale e Commerciale locale bisognoso di concreti e tangibili segnali di ripresa e di ascolto dopo lunghissimi e interminabili mesi condizionati dalle misure adottate a contrasto dell’emergenza sanitaria.

Questa sera, dalle 18, nel centro storico della Città i Negozi, le Attività Commerciali e i Pubblici Esercizi hanno dato corpo ad una serata davvero eccezionale caratterizzata non solo dagli ormai tradizionali Mercatini ma anche da molteplici intrattenimenti ed eventi dedicati a tutti coloro che si recheranno in Magenta questa sera. Sono molteplici, infatti le suggestive iniziative che attendono tutti i visitatori, grandi e piccini, non solo nelle più note Vie del centro storico ma anche in tratti quali via Roma, piazza Parmigiani, via Cattaneo e via IV Giugno dove, per l'occasione saranno organizzate esposizioni di auto e moto, dimostrazioni di danza, laboratori per bambini, intrattenimenti musicali e molto altro ancora per trascorrere, ancora una volta, piacevolissime ore insieme.

Il commento di Confcommercio