I quattro Lions Club legnanesi - Legnano Host, Legnano Carroccio, Legnano Castello Le Robinie, Legnano Rescaldina Sempione - hanno unito le loro forze organizzando un intermeeting che ha avuto come argomento le caratteristiche dell'Amerigo Vespucci "la nave più bella del mondo" e come finalità il service a favore della Servizio Cani Guida dei Lions che da molti anni svolge a Limbiate le attività per facilitare la vita a Persone non vedenti o ipovedenti.

I Lions club Legnano a sostegno del progetto cani guida

Nel grande salone del Maniero della Contrada di Sant'Erasmo a Legnano, gremito da oltre cento Persone, i rispettivi Presidenti Lions Sandro Cannalire, Filippo Parisi, Luca del Col Balletto, Gian Claudio Castellani con il Primo Vice Governatore Lorenzo Terlera e il Past Governatore del Centenario Carlo Massironi del Distretto 108 Ib1 Lions International hanno illustrato l'aspetto sociale e umanitario della serata destinata a raccogliere fondi per l'acquisto di un cane guida nell'ambito del progetto "Due occhi per chi non vede". Dopo il tradizionale colpo di campana e completati gli adempimenti lionistici di rito si è svolta la parte conviviale che ha visto anche la partecipazione di autorità civili, militari e lionistiche.

E' stato illustrato dal noto fotografo legnanese Carlo Mari il viaggio di quarantasette giorni in mare aperto a bordo della nave scuola della Marina Militare Italiana "Amerigo Vespucci". I numerosissimi scatti fatti dall'autore hanno dato modo di conoscere tanti particolari di un percorso iniziato dalle Isole Canarie dal luglio 2023 per arrivare dopo 47 giorni a Santo Domingo. Carlo Mari ha saputo descrivere la vita di quattrocento persone a bordo della nave in modo straordinario.

La navigazione di mari e oceani

L'Ammiraglio Jacopo Rollo ha descritto con tanti dati e argomenti le complesse situazioni umane e tecniche che partendo dalla costruzione della nave si sviluppano durante la sua navigazione nei mari e oceani del mondo. Sono state tantissime le domande ed i quesiti posti al termine delle due relazioni che hanno consentito di apprendere tante nozioni importanti.

L'intermeeting è stata un'ulteriore occasione di collaborazione lionistica a favore della Comunità.