I Lions accompagnano la nascita del nuovo club Valli Cultura Filosofia

Ancora una volta Villa Ida Lampugnani a Parabiago è stata la sede prescelta per una cerimonia d’eccezione in quanto domenica 30 giugno 2024 vi si è celebrata la Charter dello Specialty Lions Club Valli Cultura Filosofia.

Le parole del cerimoniere distrettuale Patrizia Guerini Rocco

“Siamo in procinto di costituire uno speciality Club quindi non abbiamo alcun legame territoriale che ci vincola e la ridente cittadina di Parabiago ci strizza l'occhio con la sua Villa Ida che ha visto nascere parecchie attività lionistiche e che è stata la dimora del Senatore Felice Gajo” è stato l’incipit del Cerimoniere Distrettuale Patrizia Guerini Rocco. Il Club è stato sponsorizzato dal Lions Club Legnano Rescaldina Sempione rappresentato dal suo Presidente il PDG del Centenario Carlo Massironi che unitamente ai Lions guida il PDG Danilo Francesco Guerini Rocco ed il Do Pietro Luigi Garavelli hanno trasformato un sogno in una splendida realtà.

Un nuovo Club significa nuova forza lavoro, nuove capacità messe a disposizione del servire a 360 gradi dei Lions con il principio del fare, del dare e di essere fortemente propositivi.

“Mai cosa è stata così importante. Mai come prima l'occidente ha bisogno di figure con quella ampia visione per strutturare un benessere diffuso attraverso la filosofia e la cultura umanistica che caratterizzano l'occidente e, soprattutto, il nostro paese, la nostra nazione” ha sottolineato il Presidente del Club Anna Maria Bello, soprano piemontese.

Ecco come si è svolta la cerimonia a Villa Lampugnani

La prima parte della cerimonia, che si è svolta a bordo piscina, ha visto all’opera il Governatore in carica per il suo ultimo giorno il Lions Alberto Frigerio affiancato dal Governatore Eletto Annamaria Peronese e dal secondo Vice Governatore Eletto e GMT distrettuale Adelio Nobili, mentre la parte conviviale si è tenuta nella sala principale ed è stata supportata da un menu ben strutturato e molto gradito a tutti gli ospiti fra cui spiccavano il Segretario Distrettuale Francesco Coppolino, il Segretario Distrettuale incoming Giancarla Mantegazza ed il DO Massimo Bellasio.