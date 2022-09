I lavori di piazza Gualdoni ancora fermi al palo: si attende l'ok di Città Metropolitana

Fermi i lavori di riqualificazione di piazza Gualdoni a Cuggiono. Lo stop al cantiere è dovuto alla mancanza di un parere formale di Città Metropolitana che ha sollevato delle criticità in merito al dosso previsto su via Cimitero che è una strada provinciale. L’Amministrazione sta provvedendo alla revisione del progetto in base alle osservazioni indicate dall’ente superiore e una volta ottenuto il parere favorevole i lavori riprenderanno.

In merito a questo progetto la confederazione Grande Nord ha inviato una interrogazione al sindaco Giovanni Cucchetti. Nel testo si sottolinea che era intenzione dell’Amministrazione Perletti rivedere l’intera viabilità del paese e risolvere le sue criticità, con un occhio di riguardo verso la mobilità dolce. A tale riguardo era stata incaricata una società esperta in pianificazione del territorio che aveva consegnato un piano viabilità. In merito alla zona di piazza Gualdoni esso prevede un tratto di ciclabile che costeggiando il confine dell’asilo nido e unendosi con quella di via St. Louis, con un solo attraversamento può collegarsi alla ciclopedonale di viale cimitero.