I Lacuna Coil inaugurano il Rugby Sound Festival

Lacuna Coil hanno aperto il Rugby Sound Festival a Legnano: quella di ieri, giovedì 30 giugno 2022, una bella serata, con il piazzale pieno.

Rugby Sound Festival

Il "giorno zero”, hanno tenuto a sottolineare sotto il manifesto che annunciava il loro ritorno sul palco. Dopo questi due anni di silenzio forzato, i Lacuna Coil hanno deciso di riapparire in Italia sul palco del Rugby Sound Festival, “a casa”, a ingresso praticamente gratuito (solo 2 euro per la prenotazione), e per tutti.

Lacuna Coil

Ad aprire la serata sono stati i Moonlight Haze che sono saliti sul palco alle 21.30 per scaldare l’atmosfera, cosa che sono riusciti a fare benissimo. Il concerto dei Lacuna Coil è un stato misto di lavori tra cui l’ultimo album in studio, “Black Anima”, per poi variare sui pezzi di Comalies, Delirium, Karmacode. In una sorta di “best of the best” di tutta la loro produzione, la serata si è snodata poi attraverso i successi più riconoscibili della band: le coinvolgenti “Trip the darkness”, “Heaven’s a lie”, “End of time “, fino ai pezzi più recenti, “Delirium” e “Layers of time”. Il loro approccio durante i concerti è espressivo e originale, e il loro un pubblico molto partecipativo e felice di questa grande ripartenza per Legnano.

Sud Sound System

E questa era solo la prima serata per il Rugby Sound Festival: il prossimo concerto, in programma per la serata di oggi, venerdì 1 luglio, vedrà sul palco dell’Isola del Castello i Sud Sound System. La grande musica dal vivo proseguirà poi fino al 10 luglio.