I grigliatori di Rho in America per i Mondiali

I grigliatori di Rho, già campioni nazionali, selezionati come unico team Italiano per partecipare al Mondiale Jack Daniel’s in Tennessee, la patria del Whisky e del barbecue, una delle competizioni più blasonate al mondo. Il Mondiale vedrà ai nastri di partenza 85 squadre

«E’ un sogno che si avvera - afferma il presidente Domenico Elicio che con i compagni di team Luciano, Riccardo, Nicola, Alberto, Stefano e Alessandro stanno per volare in America - Il risultato di questo traguardo è frutto di un duro lavoro, basato sull’amicizia, passione, condivisione per tutti i test fatti nelle preparazioni che ci hanno permesso di ottenere risultati e vittorie significative. Per poter partecipare al mondiale si è dovuto anche prevedere e testare diversi sapori che piacciono ai giudici americani.

Al Jack prepareremo 4 piatti : il pollo, la punta di petto, il maiale e le costine. Inoltre parteciperemo anche alla gara della salsa al Jack Daniel’s , ad un piatto tipico Italiano che al momento non possiamo svelare e al dessert». Tanta carne al fuoco che il gruppo rhodense affumicherà al meglio. «Oltre all’aspetto competitivo cercheremo di goderci l’evento in se e conoscere nuovi amici di tutto il mondo mossi dalla stessa passione - affermano i grigliatori rhodensi - Per l’aspetto organizzativo e logistico dobbiamo ringraziare gli amici Buck e Lou che abitano a Linchburg e dopo la loro visita in Italia, compresa la visita della nostra di Rho, si è creata una grande amicizia che ci ha permesso di avere tutto il loro supporto sul posto».