I gonfiabili in piazza fanno impazzire centinaia di bambini

“Salta a Bareggio” ha fatto divertire circa mille bambini in tre giorni fino a domenica 29 maggio 2022. E’ positivo il bilancio della prima edizione dell’evento, che nel fine settimana ha trasformato piazza Cavour in un grande parco divertimenti con più di dieci gonfiabili per la gioia dei più piccoli.

La prima edizione è un successo di presenze

E' stata un grande successo di presenze la prima edizione della "Salta Bareggio" che ha visto la centrale piazza Cavour trasformarsi in un vero e proprio parco giochi con molti scivoli gonfiabili che hanno resa viva la cità per molti giorni.

“Direi sicuramente ‘buona la prima’ – ha commentato Lorenzo Paietta, vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi - Grazie ai volontari che, come sempre, ci hanno dato un aiuto fondamentale e arrivederci alle prossime settimane: ‘Salta a Bareggio’, infatti, è stato solo un antipasto di quello che ci aspetterà e vi aspetterà per tutta l’estate, a cominciare dalla Festa delle Ciliegie del prossimo fine settimana. Il nostro obiettivo, infatti, è fare rivivere Bareggio dopo due anni di Covid, sia per recuperare la socialità perduta sia per aiutare i nostri commercianti messi in ginocchio dalla pandemia”.

La soddisfazione da parte del sindaco