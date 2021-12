I Gloster in sella per portare un sorriso ai bambini in ospedale

Solidarietà

Un grande gesto per portare dei doni e anche un sorriso ai bambini di Legnano

Per il terzo anno il Gruppo Motociclistico Gloster si è impegnato per l’iniziativa “Natale con i Bambini” portando i regali ai bambini della comunità educativa residenziale Ismaele e del reparto di Pediatria dell'ospedale di Legnano.

Solidarietà in sella con i Gloster

Come già fatto nelle due edizioni precedenti, il Gruppo ha organizzato la raccolta fondi per acquistare attrezzature e doni natalizi, per bambini della comunità educativa residenziale Ismaele e del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Legnano. Grazie alla generosità degli Amici e Sostenitori dei Gloster e dell'associazione Veicoli Storici Villoresi, oltre ai regali per i bambini sarà possibile acquistare un Visore Venoso per il reparto pediatrico e un nuovo TV per l'area ricreativa della comunità educativa. Non sono mancati i contributi di sponsor privati, Aziende del territorio che hanno sostenuto il progetto.

Una carovana di moto e pacchi regalo

Domenica 19 dicembre la carovana composta dalle moto dei Gloster e dalle Auto d’epoca dell’Associazione veicoli storici Villoresi, si è diretta verso le due istituzioni destinatarie dei doni per portare un sorriso ai bambini.