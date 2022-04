I giocatori della città in un album delle figurine

I PROVENTI IN BENEFICENZA

Al via la vendita e lo scambio: un'idea per unire la comunità

Castano boxe, Asd Podistica castanese, Virtus Mdp e Basket Mastini, G.b. Junior team, Arca sporting club, Olimpica Castano Primo, Jks Castano Primo e G.s. Castanese: sono queste le associazioni protagoniste dell’album di figurine del Comune di Castano Primo. Un’iniziativa che è stata riproposta, dopo il grande seguito che ebbe nel 2016.

L'album coi volti dei giocatori castanesi

Un contenitore che permetterà di tenere insieme la comunità attraverso l’acquisto e lo scambio dei “volti” presenti in rivista. Volti di coloro che si spendono per portare avanti la missione della propria associazione. «I proventi andranno in solidarietà», ha assicurato il sindaco Giuseppe Pignatiello, che ha analizzato le premesse da cui è partita l’iniziativa:

«La città di Castano Primo ha sempre prestato grande attenzione e dato supporto alle numerose società e realtà sportive presenti sul proprio territorio sia per la diffusione della buona pratica sportiva, in particolare fra le giovani generazioni, ma anche e soprattutto per le potenzialità educative da esse rappresentate. Va quindi a loro un ringraziamento particolare perché grazie alle loro attività, ben radicata nel territorio, contribuiscono alla crescita e alla formazione completa dell’individuo, insegnando da subito ai ragazzi valori fondamentali quali il rispetto, l’impegno e la costanza». Ed è proprio partendo da questa condivisione di intenti, ha continuato il primo cittadino, «che ha preso forma il percorso di candidatura del Comune di Castano Primo a Comune europeo dello sport 2023».

Dove acquistare l'album

L’album è acquistabile in due punti vendita: l’Enercom Luce e gas di via San Gerolamo e lo Scarabocchio di Piazza Mazzini.