I fondi Covid saranno utilizzati per progetti rivolti ai giovani

Un progetto comune dedicato a tutti gli studenti delle scuole di Vittuone per esprimere la propria creatività dopo anni vincolati dalla pandemia e dall'isolamento.

Per fronteggiare gli effetti del Covid sulla popolazione giovanile, l’Amministrazione Comunale di Vittuone ha deciso di destinare una buona parte dei fondi Covid, vincolati, a un macro-progetto di prevenzione e supporto dedicato ai bambini e ai ragazzi denominato "Creare l'arcobaleno dopo il Covid", con l’intento di gestire l’impatto della pandemia a livello affettivo-emotivo-relazionale e, quindi, d'intervenire sulla prevenzione e a supporto del disagio giovanile causato dalla stessa.

“La pandemia ha colpito i giovani nel loro modo di relazionarsi e di vivere - sottolinea l’assessore all’Istruzione, Elena Comerio - e gli strascichi sono tuttora davanti ai nostri occhi. Assistiamo, in loro, al risveglio di antiche e recondite fobie: la paura della perdita, di perdere il controllo, della solitudine e dell’ignoto, insieme all’insicurezza incrementata dall’instabilità vissuta in ogni campo in questi ultimi anni, sia affettivo-relazionale che socio-economico. Molti ragazzi hanno iniziato a soffrire di disturbi d’ansia e ad avere persino paura ad uscire di casa per ritornare a scuola; è aumentato il tasso di problematiche comportamentali, di aggressività e di agiti di violenza, ed è incrementato l’utilizzo indiscriminato dei social per compensare le fragilità in ambito relazionale ed affettivo”.