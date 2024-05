L'Inter Club Legnano esprime le più sentite congratulazioni all'Inter per la vittoria del campionato e la conquista della tanto attesa Seconda Stella.

I festeggiamenti dell'Inter Club Legnano per la seconda stella

Arrivata al termine di una stagione sentita e seguita con la vicinanza di tutti e 232 i soci, questa vittoria rappresenta la naturale conclusione del grande lavoro di società e giocatori. Il Club non manca di ringraziare i propri iscritti, per la vicinanza e la passione dimostrate in particolar modo quest'anno di trionfo.

Certi di potersi aspettare grandi emozioni nelle stagioni a venire, il Club di Legnano rinnova a tutti i concittadini nerazzurri l'invito a tifare assieme per l'anno 2024-25.