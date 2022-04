I Ferragnez alla Cascina Resta

A Vittuone

La nota coppia dei Ferragnez ha passato qualche ora di relax nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 aprile 2022, alla Cascina Resta di Vittuone.

Un'inaspettata sorpresa per i proprietari della Cascina Resta di Vittuone e per i suoi ospiti: la notissima coppia dei Ferragnez infatti ha pensato di festeggiare il 25 aprile nel "nostro" territorio.

Per i Ferragnez il 25 aprile è stato festeggiato alla Cascina Resta

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 aprile 2022, Chiara Ferragni, il marito Fedez e il figlio sono stati ospiti, con grande sorpresa ed emozione di tutti, della Cascina Resta di Vittuone. Nulla di programmato e l'arrivo della famosa coppia ha riempito tutti di stupore. Qualche ora di relax in campagna per i Ferragnez prima di rientrare a Milano. Momenti di sorpresa anche per gli ospiti della Cascina, che non si sono fatti mancare foto ricordo e qualche chiacchierata.