"I due bagni previsti in piazza mercato per noi ambulanti sono insufficienti"

Due bagni sono insufficienti e servirebbe che venissero aperti anche quelli del vicino cimitero: questa la segnalazione portata avanti dai commercianti del mercato di Sedriano.

"Per i circa 200 commercianti del mercato e i 3mila avventori i due bagni autopulenti presenti nell’area della piazza non bastano, chiediamo che vengano aperti anche quelli del cimitero". Questa la problematica segnalata all’Amministrazione comunale dall’associazione provinciale esercenti il commercio ambulante.

Una situazione che, come sottolineano dall’associazione, prosegue da diversi anni. Ma che non è mai stata risolta.

Ha spiegato Emiliano Masperi, vicepresidente della Confcommercio Magenta e Castano e coordinatore provinciale Apeca della zona del Magentino:

"A Sedriano c’è davvero un bel mercato, che viene frequentato dalle 2mila alle 3mila persone. Oltre a loro ci sono circa 100 bancarelle per un totale di 200 ambulanti. Nell’area del mercato ci sono solo 2 bagni autopulenti che però, con l’affluenza che abbiamo, non bastano. Con l’Amministrazione abbiamo un buon rapporto, ma ormai da qualche tempo stiamo chiedendo, in questi giorni anche formalmente, che vengano aperti anche i bagni del vicino cimitero, che invece, il sabato mattina (giorno di mercato, ndr.) sono chiusi e vengono aperti dalle 14, quando il mercato è terminato".