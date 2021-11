I docenti del Torno a scuola di archivistica

Il progetto

Un corso di archivistica per i professori del Torno: il primo step dell'importante progetto con la Biblioteca Capitolare di Busto Arsizio.

I professori dell'Istituto superiore Torno di Castano Primo a scuola di archivistica: ecco il primo step del progetto “Leggere il passato per scrivere il futuro”.

Il progetto tra il Torno e la Biblioteca Capitolare di Busto Arsizio

“Leggere il passato per scrivere il futuro. Un patto e una scommessa tra l'Istituto G. Torno e la Biblioteca Capitolare di Busto Arsizio”. E' il titolo di un progetto culturale, educativo e didattico diampio respiro, avviato in questi giorni con il supporto del Comune di Castano Primo e coordinato dalla professoressa Laura Fusaro, promotrice dell'iniziativa insieme con il signor Gianluigi Bandera, storico locale che da alcuni anni collabora come esperto esterno alle attività dell'Istituto, e con il dottor Salvatore Bollini Marcora, responsabile attuale della Capitolare di Busto Arsizio. Una delle più antiche biblioteche dell'area nord-ovest di Milano e, in generale della Lombardia, troverà dunque da quest'anno validi e appassionati interlocutori in un gruppo di docenti e di studenti, espressione dei diversi indirizzi di studio del Torno, coinvolti in questa nuova avventura nell'ottica della più ampia valorizzazione delle risorse professionali interne all'istituzione scolastica.

Gli obiettivi

Obiettivi principali condivisi tra i promotori del progetto: salvaguardare dal rischio di grave deterioramento fisico parte del materiale documentario e bibliografico custodito in Capitolare attraverso la sua digitalizzazione; aumentare la fruibilità pubblica di un patrimonio archivistico e librario di inestimabile valore, ancorché sconosciuto ai più, favorendone la consultazione via web.

I professori Gianluigi Ambrosi e Anna Fornara, colonne portanti dell'apparato informatico del Torno, sono già all'opera per dotare la Capitolare di un proprio sito internet. E' la prima volta che un'istituzione così importante e prestigiosa come la Capitolare, ammantata nell'immaginario collettivo da un'aurea di inviolabilità e quasi di sacralità, entra per così dire in confidenza con dei nativi digitali.

Il primo step: un corso di archivistica

Primo step operativo del progetto un corso di formazione sull'archivistica di base, al fine di impadronirsi degli elementi chiave per approcciare e, in seguito,“maneggiare” documenti unici e insostituibili. Si è tenuta ieri pomeriggio, martedì 2 novembre 2021, in modalità online, la prima di due lezioni destinate a una quindicina di docenti impegnati nel progetto. Relatrice un'autorevole esperta del settore, la dottoressa Debora Piroli, direttrice dell'Archivio di Stato di Brescia nonché Responsabile dei rapporti con le scuole dell'Archivio di Stato di Milano. Nel prossimo incontro, programmato per giovedì 11 novembre, la dottoressa Piroli guiderà i docenti in un tour virtuale all'interno dello storico palazzo milanese di via Senato, sede dal 1864 dell'Archivio di Stato del capoluogo lombardo.